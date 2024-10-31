Похожа на дирижабль: как работает новая футбольная академия в Актобе (видео)

В Актобе открылась новая футбольная академия для детей с 6 лет, которая оснащена современными технологиями и уникальным купольным сооружением, передает "Диапазон".

В сентябре на улице Маресьева открылась футбольная академия, где детей с 6 лет будут обучать самой популярной в мире игре. Крытый спортивный комплекс выполнен необычно, конструкция похожа на дирижабль.

Само поле с газоном окружено воздухоопорным сооружением в виде купола, в нем используются компрессоры, они работают постоянно и качают воздух.

Корреспонденты "Диапазона" побывали в футбольной академии и посмотрели, как и что работает.

Рядом с крытым газоном расположено двухэтажное здание с цокольным этажом. Внутри находятся кабинет руководителей и тренеров, раздевалки, столовая, тренажерный зал и прочие помещения, а также класс, где будущие футболисты получают теоретические знания об игре с разбором матчей.

Так как академия заработала совсем недавно, еще не все помещения оснастили необходимой техникой и оборудованием.

Интересно, что кабинет с методистами и завучем с прозрачными стенами, по задумке это сделано для того, чтобы они контролировали, вовремя ли приходят воспитанники на тренировки.

В самом здании окна витражные, чтобы попадало как можно больше солнечного света. Из этого здания на крытый манеж с искусственным газоном можно попасть через турникет.

Само поле соответствует международным стандартам, его размер 110 на 70 метров. Рядом нет зрительских трибун - здесь будут проходить только тренировки. На манеже постоянно работают калориферы, компрессор по накачке воздуха, по всему периметру установлено видеонаблюдение, есть эвакуационные выходы, свет выставлен также по всем стандартам.

Все процессы по освещению, температурному режиму и другим параметрам управляются дистанционно по технологии "умный дом". То есть температуру на поле можно регулировать с сотового телефона через специальное приложение.

Воздухоопорное сооружение привезли из Словении, устанавливали его иностранные специалисты. Высота купола 19 метров. Предусмотрены инженерные решения, чтобы снег не оставался на крыше. Также комплекс оснащен генератором, это на случай, если произойдет аварийное отключение электричества.

Сейчас уже в академии футбола учатся около тысячи детей в возрасте от 6 до 18 лет.

"Для тренировочного процесса тут созданы все условия, работаем с комфортом. Трибуны у нас не предусмотрены, родителей на сами тренировки мы не впускаем, тренировочный процесс у нас проходит за закрытыми дверями. Но планируем проводить в академии дни открытых дверей, чтобы родители видели, чему и как обучают детей. Размер поля соответствует международным стандартам.

Также все хорошо с температурным режимом, вот, например, утром, когда приходим на тренировку, на улице холодно, а здесь тепло, в футболке работаем без проблем на поле. Можно на поле тренировать одновременно четыре группы детей младших возрастов или две постарше.

У нас в сентябре прошел отбор детей 2006-2014 годов. Сейчас продолжается набор детей 2015, 2016, 2017, 2018 годов рождения. Для них отбор будет проходить в конце октября.

Также у нас будут учиться футболу и девочки в возрасте от 10 до 14 лет. Набор для них сейчас открыт, а отбор также будет проходить в конце октября. Мы даем возможность проявить себя молодым специалистам, здесь работают воспитанники наших местных футбольных школ.

Молодой специалист работает в паре с опытным тренером, у которого стаж от 20 лет. Тренировки проходят два раза в день, утром с 8:30 и после обеда до 18 часов", - рассказал тренер футбольной академии Абдуль-Азиз Балталаев.

Вокруг крытого манежа - беговая дорожка, рядом со зданием - площадка с тренажерами.

Многим интересно, насколько практична в эксплуатации такая крыша из купола, как ее можно мыть. На этот вопрос ответил руководитель футбольной академии Сержан Даржанов.

"Такие купольные сооружения с футбольным полем есть в Швеции, Норвегии, Финляндии. Эти технологии позволяют тренировки проводить круглый год. От подрядчика гарантия на купол и весь комплекс на 5 лет. Мытье купольного сооружения тоже предусмотрено, этим будут заниматься промышленные альпинисты по договору", - отметил Сержан Даржанов.

О начале строительства детской футбольной академии на базе стадиона "Химик" сообщалось летом 2022 года. Тогда чиновники заявляли, что на ее строительство выделено 2,6 млрд тенге.

11 июня глава Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов встретился с президентом испанского футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо. Барменкулов, Сересо и председатель Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Данияр Абулгазин подписали меморандум о сотрудничестве в области развития детско-юношеского футбола. В рамках проекта запланировано создание спортивно-образовательной академии в городе Талгар (Алматинская область).

А в селе Байтурасай Актюбинской области новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый в июле, до сих пор не функционирует из-за отсутствия отопления. Заместитель акима района Кайрат Альжан пообещал, что отопление в ФОК проведут до конца октября.