В Казахстане появится футбольная академия на базе ФК "Атлетико Мадрид"

11 июня глава Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов встретился с президентом испанского футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Барменкулов, Сересо и председатель Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Данияр Абулгазин подписали меморандум о сотрудничестве в области развития детско-юношеского футбола.

В рамках проекта запланировано создание спортивно-образовательной академии в городе Талгар (Алматинская область). Она будет разработана на базе Олимпийского Центра Akbulak.

В центре будут работать сертифицированные испанские тренеры, а сами футболисты будут обучаться по методикам мадридского "Атлетико" и иметь возможность тренироваться в Испании.

Напомним, в текущем сезоне "матрасники" заняли четвертое место в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов добрались до стадии 1/4, где уступили финалисту турнира дортмундской "Боруссии".

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