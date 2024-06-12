Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Казахстане появится футбольная академия на базе ФК "Атлетико Мадрид"

Опубликовано:

Президент ФК "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо и глава КФФ Адилет Барменкулов
Энрике Сересо и Адилет Барменкулов: Пресс-служба КФФ

11 июня глава Казахстанской Федерации футбола Адилет Барменкулов встретился с президентом испанского футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Барменкулов, Сересо и председатель Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Данияр Абулгазин подписали меморандум о сотрудничестве в области развития детско-юношеского футбола.

В рамках проекта запланировано создание спортивно-образовательной академии в городе Талгар (Алматинская область). Она будет разработана на базе Олимпийского Центра Akbulak.

В центре будут работать сертифицированные испанские тренеры, а сами футболисты будут обучаться по методикам мадридского "Атлетико" и иметь возможность тренироваться в Испании.

Напомним, в текущем сезоне "матрасники" заняли четвертое место в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов добрались до стадии 1/4, где уступили финалисту турнира дортмундской "Боруссии".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2115843-v-kazahstane-poyavitsya-futbolnaya-akademiya-na-baze-atletiko-madrid/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.