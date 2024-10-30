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Эзотерика

"На 5 сотках более 40 животных": избавить их от соседства с приютом для собак просят алматинцы

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Стая собак
Стая собак. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В одном из алматинских микрорайонов зоозащитники организовали приют для бродячих собак. Однако их соседи жалуются на запах и на то, что собаки выбегают и пугают прохожих, передает сайт телеканала КТК.

Жители одного из алматинских микрорайонов просят избавить их от собак.

Бродячих животных в своем доме приютила соседка. Местные насчитали там 40 псов. Жалуются, из-за этого на улице постоянно стоит невыносимый запах. Очередная попытка мирно договориться с зоозащитниками тоже не увенчалась успехом.

Владельцы приюта бурно отреагировали на очередной визит соседей. Говорят, животные никому не мешают. А сами они делают добро: собирают по улицам бродячих псов и заботятся о них.

Но местные жители не согласны. Жалуются, что боятся выходить из дома. Часто собаки выбегают за ограждение и пугают прохожих. А еще разносят отходы по округе. От этого, уверяют люди, в микрорайоне настоящее нашествие крыс и тараканов.

Зоозащитников даже штрафовали за нарушение правил содержания животных. Но приют продолжает функционировать.

"Я не могу сказать, что собаки агрессивные. Но они мешают нам жить. На 5 сотках более 40 животных – я считают ненормальным. Тем более когда человек не в состоянии содержать адекватно. Я считаю, это неправильно. Мне это мешает. Всем мешает. Здесь все проходят и закрывают нос, потому что запах отвратительный", - заявила журналистам телеканала Анастасия Дьячкова.

Добавим, ранее жители города Косшы пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В местном акимате заявляют, что только в этом году выловили больше 300 собак. А одной из причин того, что по улицам бродит так много бездомных животных, называют беспечность самих жителей, которые безответственно относятся к собакам.

Также недавно зооловонтеры Павлодара пожаловались на бродячих собак, которые сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180895-na-5-sotkah-bolee-40-zhivotnyh-izbavit-ih-ot-sosedstva-s-priyutom-dlya-sobak-prosyat-almatincy/

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