Семь фонтанов в форме лодок с парусами: как будет выглядеть новая набережная в Балхаше

В Балхаше продолжается масштабная реконструкция тепловых сетей и благоустройство городской набережной, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Балхаше продолжается масштабная реконструкция магистральных тепловых сетей. Также идут работы по обновлению внутримагистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В этом году отремонтировали 25 км. Таким образом износ сетей в городе снижен с 75 до 65%.

Модернизация позволит улучшить качество теплоснабжения и повысить давление в системе. Это особенно важно для удаленных районов города.

О том, что сделано в этом направлении, доложили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву в ходе рабочей поездки в Балхаш.

Глава города Сапар Сатаев рассказал и о ремонте водопроводных и канализационных сетей.

К примеру, в 90-м квартале заменили 320 м. водопровода. Идут подготовительные работы для замены труб на улице 8 Марта протяженностью 850 м.

Также продолжаются работы в направлении водовода Токрау - Саяк: из 160 км на сегодняшний день заменили 72 км аварийных участков. В планах на следующий год обновить на этом водоводе порядка 20 км, что позволит решить проблему с перебоями водоснабжения.

Набережная в Балхаше. Фото: gov.kz

Заехал Ермаганбет Булекпаев и на городскую набережную, осмотрел, как продвигаются работы по благоустройству.

Проект разделен на две очереди: первая завершена на 80% и включает строительство пешеходного фонтана, благоустройство территории и установку освещения.

Вторая очередь предусматривает обустройство спортивных зон с тренажерами и скейтпарком, детских площадок и зон отдыха.

Будет на набережной и необычный комплекс из семи фонтанов в форме лодок с парусами.

Также по проекту должно быть озеленение территории, установка малых архитектурных форм и создание велосипедной инфраструктуры.

Аким области заслушал отчеты подрядчиков и дал поручение выполнять все работы в соответствии с проектом и не отставать от запланированных сроков.

Ранее сообщалось, что в Балхаше состоялось торжественное открытие обновленного футбольного поля стадиона "Металлург". В мероприятии приняли участие представители властей и известные спортсмены. Церемония включала символическое перерезание ленты, мастер-класс для юных футболистов от Самата Смакова и товарищеский матч ветеранов.

Помимо этого, в городе возобновили ремонт площади Независимости, которая более года находилась в плачевном состоянии из-за судебных тяжб между подрядчиком и акиматом. Работы планируется завершить до конца года. В настоящее время новая подрядная организация занимается демонтажем старых дорожек, бордюров и бетонных конструкций. В планах - укладка новой брусчатки, ремонт фонтана, установка освещения, а также строительство амфитеатра на 50 мест.