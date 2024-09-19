Ремонт центральной площади в Балхаше возобновили после судебных тяжб

В Балхаше возобновили ремонт площади Независимости, которая более года находилась в плачевном состоянии из-за судебных тяжб между подрядчиком и акиматом. Работы планируется завершить до конца года, передает ekaraganda.kz.

В сентябре 2022 года акимат расторг договор с подрядчиком из-за несоблюдения условий контракта. После судебного процесса, завершившегося в апреле 2024 года, компания обязана возместить местному бюджету более 176 млн тенге.

"В настоящее время из общей суммы договора ТОО выполнены работы на сумму более 382 млн тенге. 12 июля 2023 года в связи с неисполнением своих обязательств договор о государственных закупках был расторгнут в одностороннем порядке. ТОО завысило и использовало непроектный материал на сумму более 176 млн тенге", - рассказали в акимате Балхаша.

В результате судебной экспертизы было подтверждено, что некоторые выполненные работы соответствуют проекту, однако подрядчик использовал некачественные материалы и завысил стоимость.

После окончания судебных разбирательств работы по благоустройству центральной площади наконец-то возобновили.

В настоящее время новая подрядная организация занимается демонтажем старых дорожек, бордюров и бетонных конструкций. В планах - укладка новой брусчатки, ремонт фонтана, установка освещения, а также строительство амфитеатра на 50 мест.

Работы планируется завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что в Балхаше департамент экологии совместно с городским акиматом провел рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок. В результате было обнаружено сразу несколько стихийных свалок. Полиция работает над привлечением к ответственности владельцев отходов.

Помимо этого, недавно в городе был зафиксирован случай массового отравления в зоне отдыха. Всего в результате инцидента пострадали 29 человек, 17 из них были отправлены на стационарное лечение.