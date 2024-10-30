Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Спорткар стоимостью почти два миллиарда тенге продают в Алматы

Опубликовано:

Bugatti Chiron
Bugatti Chiron. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы продают автомобиль Bugatti Chiron стоимостью почти два миллиарда тенге. Такое объявление появилось на одном из сайтов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как говорится в описании, машина Bugatti Chiron выпущена в 2020 году, имеет объем двигателя 8 литров, полный привод и роботизированную коробку передач. Отмечается, что машина ездит на бензине и растаможена в Казахстане.

Кроме того, автор объявления "скромно" заявляет о том, что это - третий спорткар в его гараже и он готов сменить его на Ferrari с доплатой покупателя. Также автор добавляет, что Bugatti, возможно, единственная в Казахстане, и если ее не удастся продать в южном мегаполисе, то машину увезут в Европу.

Впечатляет и стоимость автомобиля - она составляет 1 950 000 000 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане более чем на 28% вырос средний чек на новые автомобили отечественной сборки, проданные автосалонами страны. Также мы рассказывали, что старых автомобилей в Казахстане становится больше.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180763-sportkar-stoimostyu-pochti-dva-milliarda-tenge-prodayut-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie