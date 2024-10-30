Спорткар стоимостью почти два миллиарда тенге продают в Алматы

В Алматы продают автомобиль Bugatti Chiron стоимостью почти два миллиарда тенге. Такое объявление появилось на одном из сайтов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как говорится в описании, машина Bugatti Chiron выпущена в 2020 году, имеет объем двигателя 8 литров, полный привод и роботизированную коробку передач. Отмечается, что машина ездит на бензине и растаможена в Казахстане.

Кроме того, автор объявления "скромно" заявляет о том, что это - третий спорткар в его гараже и он готов сменить его на Ferrari с доплатой покупателя. Также автор добавляет, что Bugatti, возможно, единственная в Казахстане, и если ее не удастся продать в южном мегаполисе, то машину увезут в Европу.

Впечатляет и стоимость автомобиля - она составляет 1 950 000 000 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане более чем на 28% вырос средний чек на новые автомобили отечественной сборки, проданные автосалонами страны. Также мы рассказывали, что старых автомобилей в Казахстане становится больше.