"Уверяю, не вызовет проблем": когда в Актобе закончат ремонт улицы Досмухамедова (видео)

В Актобе продолжается строительство дороги на улице Халела Досмухамедова: подрядчик завершил укладку второго слоя асфальта, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе на улице Халела Досмухамедова ведется строительство дороги. 29 октября был уложен второй слой асфальтового покрытия на участке от улицы Мәңгілік Ел до Южного обхода.

"Мы понимаем, что этот проект будет завершен в следующем году. Однако сейчас основная задача - правильно обустроить ливневки, чтобы весной они функционировали как следует", - сказал подрядчику аким города Азамат Бекет.

Руководитель подрядной организации заверил, что все работы выполняются в соответствии с требованиями проекта и графиком.

"Проект строительства этой дороги протяженностью 790 метров включает в себя установку ливневок, тротуаров, уличного освещения, дорожных знаков, светофоров и укладку трех слоев асфальтового покрытия.

В этом году мы завершим укладку двух слоев асфальта, установим опоры освещения и построим ливневки. Уверяю, что система ливневок не вызовет проблем этой весной. А в следующем году мы уложим третий слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также заасфальтируем тротуар", - сказал руководитель проекта Бакытбек Бердимуратов.

Ранее сообщалось, что в Актобе в 11 и 12 микрорайонах установили новые указатели с названиями улиц и номерами домов, облегчающие навигацию для жителей и гостей города. В частности, в массиве "Алтын Орда" все пять улиц уже оборудованы указателями. А в 11-м и 12-м микрорайонах, районах "Жилгородок", Сазды, Куршасай и Жанаконы старые таблички были обновлены.

Также в городе сразу на нескольких улицах в центре города вместо асфальта укладывают новую брусчатку, создавая продолжение Арбата и благоустраивая тротуары. По проспекту Абулхаир хана (начиная от улицы Г. Жубановой) уже убирают старую брусчатку, также старый тротуар убрали и на улице Пацаева, начиная с улицы Маресьева. На пересечении с проспектом Абая работы уже идут полным ходом. Обещают закончить укладку в этом году.