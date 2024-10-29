Участки улиц Кажымукана и Назарбаева перекроют в Алматы
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В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки улиц Кажымукана и Назарбаева - будет обеспечен объезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Временные ограничения движения вводятся:
- С 10:00 до 15:00 30 октября движение будет перекрыто на участке улицы Кажымукана от дома 22 до пр. Назарбаева. Объезд будет обеспечен по пр. Достык и ул. С. Байжанова
- С 15:00 до 23:00 30 октября движение будет перекрыто на участке проспекта Назарбаева от ул. Кажымукана до пр. аль-Фараби. Объезд будет обеспечен по ул. Кажымукана, Мендикулова и пр. Достык.
"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в акимате Алматы.
Стоит отметить, в августе текущего года в акимате Алматы сообщили, что ремонт магистральных улиц районного значения завершат до конца октября.
Недавно мы писали о том, что замена труб обернулась проблемами для жителей микрорайона в Алматы. Местные жители заявили, что без дороги они вынуждены жить уже почти 5 лет. В 2019 году у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше 2 километров асфальта, на этом все и закончилось.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180252-uchastki-ulic-kazhymukana-i-nazarbaeva-perekroyut-v-almaty/