Когда закончится ремонт улиц в Алматы, рассказали в акимате

В акимате Алматы сообщили, когда будут завершены работы по среднему ремонту улиц города. В этом году ремонт будет произведен на 274 улицах протяженностью 250 км, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 92%.

"При ремонте 20 магистральных улиц применяется полимерасфальтобетон, направленный на повышение прочности дорожного покрытия. Ремонтируемые участки перекрываются на 36 часов, именно столько должна остывать обновленная смесь.

По поручению акима города Ерболата Досаева ремонт магистральных улиц будет завершен до конца августа, районного значения – до конца октября", - сообщили в акимате Алматы.

Отмечается, что работы по фрезеровке и укладке асфальта проводятся в ночное время, чтобы уменьшить неудобства для горожан. А для повышения безопасности на дорогах создаются дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы.

Также производится ремонт тротуаров и замена поврежденных арычных лотков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы ограничено движение по проспекту Рыскулова в восточном направлении от улицы Кудерина до улицы Бокейханова в связи с дорожными работами.