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55 человек оказались в мечети из-за поломки автобуса в Карагандинской области (видео)

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Пассажиры автобуса
Пассажиры автобуса. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области полицейские оказали помощь пассажирам и водителю сломавшегося междугороднего автобуса, на борту которого находилось 55 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские оказали помощь 55 пассажирам и водителю сломавшегося междугороднего автобуса в Карагандинской области.

27 октября около 23.30 на автодороге Кызылорда-Павлодар наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области в составе инспекторов Искакова и Кабиболлы заметили междугородний автобус.

Транспортное средство стояло на проезжей части без аварийных знаков. В салоне находились 55 человек вместе с водителем. Из них 10 несовершеннолетних, 25 женщин и 20 мужчин. Самому маленькому пассажиру всего два года.

Убрать с проезжей части автобус не получилось, так как он по неизвестной причине сломался и не заводился. Всех попавших в беду граждан на спецавтомашине доставили и разместили в мечети села Акой Шетского района. Их обеспечили продуктами питания, водой и спальными местами.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС в Актобе помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи с пациентом. Прибывшие к месту вызова сотрудники на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

В июне текущего года автобус с туристами из Великобритании застрял в песках в Қонаеве вблизи зоны отдыха. В транспортном средстве находилось 20 человек. Прибывшие к месту вызова спасатели отбуксировали автобус на очищенный участок дороги. Медпомощь туристам не потребовалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179961-55-chelovek-okazalis-v-mecheti-iz-za-polomki-avtobusa-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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