Машина скорой помощи с пациентом застряла ночью в грязи в Актобе

Спасатели МЧС пришли на помощь в экстренной ситуации - они помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, минувшей ночью в районе Алматы в Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи с пациентом.

Прибывшие к месту вызова спасатели на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.

Отметим, с подобными проблемами весной этого года столкнулись автомобилисты в области Ұлытау. Например, в марте на трассе "Жезказган-Кызылорда" в области Ұлытау в грязи застряли около 20 машин и один автобус. Спасатели эвакуировали около 350 человек.

Также в марте трасса Жезказган - Кызылорда превратилась в месиво - там пришлось экстренно установить дежурных, которые вызволяют застрявшие в грязи авто. Автомобилисты эту дорогу уже прозвали самой разбитой в стране.