Машина скорой помощи с пациентом застряла ночью в грязи в Актобе
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Спасатели МЧС пришли на помощь в экстренной ситуации - они помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, минувшей ночью в районе Алматы в Актобе из-за обильного дождя в грязевой массе застряла карета скорой помощи с пациентом.
Прибывшие к месту вызова спасатели на высокопроходимой технике отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги.
Отметим, с подобными проблемами весной этого года столкнулись автомобилисты в области Ұлытау. Например, в марте на трассе "Жезказган-Кызылорда" в области Ұлытау в грязи застряли около 20 машин и один автобус. Спасатели эвакуировали около 350 человек.
Также в марте трасса Жезказган - Кызылорда превратилась в месиво - там пришлось экстренно установить дежурных, которые вызволяют застрявшие в грязи авто. Автомобилисты эту дорогу уже прозвали самой разбитой в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2148069-mashina-skoroy-pomoshchi-s-pacientom-zastryala-nochyu-v-gryazi-v-aktobe-video/