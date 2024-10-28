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Радио и телевидение отключат в Казахстане на один день

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Пульт от телевизора
Пульт и телевизор. Иллюстративное фото: Dennis Fischer Photography/Getty Images

В Казахстане 30 октября временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".

Как сообщает пресс-служба АО "Казтелерадио" в Instagram-аккаунте, в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания в Казахстане планируется проведение планово-профилактических работ.

"30 октября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении компании.

Крайний раз телевидение и радио в Казахстане отключали в середине июля.

В конце июня мы также писали, что аналоговое телевидение отключат в 53 населенных пунктах Казахстана - это связано с переходом на цифровое эфирное телерадиовещание.

Добавим, что акционерное общество "Казтелерадио", согласно информации на его сайте, - это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179727-radio-i-televidenie-otklyuchat-v-kazahstane-na-odin-den/

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