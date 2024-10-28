Радио и телевидение отключат в Казахстане на один день

В Казахстане 30 октября временно перестанут работать радио и телевидение. Это связано с планово-профилактическими работами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".

Как сообщает пресс-служба АО "Казтелерадио" в Instagram-аккаунте, в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания в Казахстане планируется проведение планово-профилактических работ.

"30 октября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении компании.

Крайний раз телевидение и радио в Казахстане отключали в середине июля.

В конце июня мы также писали, что аналоговое телевидение отключат в 53 населенных пунктах Казахстана - это связано с переходом на цифровое эфирное телерадиовещание.

Добавим, что акционерное общество "Казтелерадио", согласно информации на его сайте, - это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.