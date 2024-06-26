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Аналоговое телевидение отключат в 53 населенных пунктах Казахстана

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Телевизор висит на стене
Телевизор. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане продолжается переход на цифровое эфирное телерадиовещание, в связи с этим в некоторых селах в ряде областей отключат аналоговое телевидение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казтелрадио".

Как пояснили в компании, с 1 сентября 2024 года Казахстан продолжит поэтапный переход на цифровое эфирное телерадиовещание - в список, где отключат аналоговое ТВ, попадают частично населенные пункты Восточно-Казахстанской, Атырауской областей и области Абай.

Перечень населенных пунктов:

  • области Абай: Копа, Каракум, Актогай, Жузагаш, Тансык, Тарлаулы, Акбулак, Айгыз, Оркен, Уштобе, Акшокы, Сегизбай;
  • Атырауской области: Курылыс, Кызылжар, Орлик, Коктогай, Коныраулы, Мукур, Атамбаев, Актогай, Коздикора, Акжайык, Махамбет, Ортакшыл, Сарытогай, Тандай, Есбол, Жалгансай, Кенорис, Бала Ораза, Курмангазы, Жамбыл, Караколь, Даулет, Алга, Кокарна, разъезд Афанасьева, Нуржау, Орлы, Тениз, Хиуаз, Акколь, Жумекен, Даулеткерей, Каспий, Иманово, Кадырка, Кумаргали, Шайхы, Шестой;
  • Восточно-Казахстанской области: Сарыолен, Жанаауыл, Жанаталап.

Как пишет ТАСС, аналоговое телевещание - всем знакомый тип вещания, когда сигнал, который транслируется с телевышек, принимает антенна, а за одной частотой закрепляется один канал.

Цифровое вещание - это технология передачи изображения и звука при помощи цифрового кодирования, на одной частоте передается пакет из нескольких каналов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124153-analogovoe-televidenie-otklyuchat-v-53-naselennyh-punktah-kazahstana/

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