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Телевидение и радио временно не будут работать в Казахстане

Опубликовано:

Пара смотрит телевизор
ТВ. Иллюстративное фото: pexels.com

Телевидение и радио отключат на день в Казахстане из-за проведения плановых профилактических работ, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Казтелерадио".

"Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

17 июля с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - отмечается в сообщении.

Добавим, что акционерное общество "Казтелерадио", согласно информации на его сайте, - это национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Напомним, что в последний раз телевидение и радио отключали в стране 15 мая.

Ранее плановые профилактические работы с отключением радио и телевидения проводились в начале этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134287-televidenie-i-radio-vremenno-ne-budut-rabotat-v-kazahstane/

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