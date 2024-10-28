Актюбинцы собрали деньги и сами решили важную проблему (видео)

В многоквартирном доме в Актобе завершили капитальный ремонт системы отопления, организованный за счет средств жильцов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в многоквартирном жилом доме номер 57, расположенном на улице Шернияза, проведен капитальный ремонт систем отопления путем целевого сбора.

В акимате отметили, что места общего пользования многоквартирного жилого дома - это общее имущество собственников квартир, проживающих в этом же доме.

Поэтому работы по ремонту, подготовке дома к отопительному сезону жители должны выполнять совместно с КСК. Содержание мест общего пользования (уборка, ремонт и т. д.) также является обязанностью собственников.

Ранее сообщалось, что странная камера над балконом смутила актюбинца. В департаменте полиции региона ответили, что указанная камера к ним не относится, но попросят тех, кто ее устанавливал, изменить местоположение устройства.

Помимо этого, в Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В частности, между детсадами "Шугыла" и "Арман" в 11-м микрорайоне много лет в межсезонье и во время летних дождей было невозможно пройти из-за грязи. По предложениям жителей между зданиями сделали сквер шириной 4 метра.