Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинцы собрали деньги и сами решили важную проблему (видео)

Опубликовано:

Жители Актобе
Местные жители. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В многоквартирном доме в Актобе завершили капитальный ремонт системы отопления, организованный за счет средств жильцов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в многоквартирном жилом доме номер 57, расположенном на улице Шернияза, проведен капитальный ремонт систем отопления путем целевого сбора.

В акимате отметили, что места общего пользования многоквартирного жилого дома - это общее имущество собственников квартир, проживающих в этом же доме.

Поэтому работы по ремонту, подготовке дома к отопительному сезону жители должны выполнять совместно с КСК. Содержание мест общего пользования (уборка, ремонт и т. д.) также является обязанностью собственников.

Ранее сообщалось, что странная камера над балконом смутила актюбинца. В департаменте полиции региона ответили, что указанная камера к ним не относится, но попросят тех, кто ее устанавливал, изменить местоположение устройства.

Помимо этого, в Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В частности, между детсадами "Шугыла" и "Арман" в 11-м микрорайоне много лет в межсезонье и во время летних дождей было невозможно пройти из-за грязи. По предложениям жителей между зданиями сделали сквер шириной 4 метра.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179692-aktyubincy-sobrali-dengi-i-sami-reshili-vazhnuyu-problemu-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie