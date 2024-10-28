"Не могу спокойно выйти в трусах": странная камера над балконом смутила актюбинца

Житель Актобе пожаловался на видеокамеру, которая с недавнего времени установлена над его балконом, и попросил ее переместить. Полиция пообещала разобраться, передает "Диапазон".

Житель Актобе, проживающий в доме на проспекте Бокенбай батыра, 32, сообщил, что на днях прямо над его балконом установили камеру видеонаблюдения.

"Она на фасаде дома, но смотрит на балкон. Мне кажется, что через нее можно наблюдать часть моего балкона и вообще она меня раздражает. Не могу спокойно выйти в трусах, к примеру. К кому обратиться, чтобы камеру переместили?" - поинтересовался актюбинец.

В Департаменте полиции Актюбинской области ответили, что указанная камера к ним не относится, но попросят тех, кто ее устанавливал, изменить местоположение устройства.

В феврале текущего года жителей Актобе, в частности, родителей госпитализируемых с ОРВИ детей, напугало состояние здания старой больницы. Одна из женщин опубликовала подтверждающие фотографии в соцсетях. Она сняла обшарпанные стены в коридорах, палатах и даже санузле, а также показала рваную постель, выдаваемую детям в больнице.

Помимо этого, местные жители обратили внимание на укладку асфальта во время дождя. Работы продолжались даже в ненастье, что вызвало вопросы о качестве будущей дороги.