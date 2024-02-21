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Обшарпанные стены, рванная постель: жителей Актобе ужаснули условия в детской больнице (видео)

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Коридор больницы
Больница. Иллюстративное фото: David Sacks / Getty Images

В Актобе из-за нехватки мест и всплеска ОРВИ детей госпитализируют в старое здание больницы. Однако родители напуганы такими ужасными условиями проживаниями, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, жителей Актобе, в частности, родителей госпитализируемых с ОРВИ детей, напугало само состояние здания старой больницы.

Одна из родительниц опубликовала подтверждающие фотографии в соцсетях. Женщина сняла обшарпанные стены в коридорах, палатах и даже санузле, а также показала рваную постель, выдаваемую детям в больнице.

Наличие недостатков в предоставляемых услугах и состоянии больницы в местном управлении здравоохранения скрывать не стали и даже показали, что на самом деле происходит.

В ведомстве отметили, что в Актобе сейчас наблюдается всплеск ОРВИ среди детей и не хватает мест для новых пациентов. Поэтому было принято решение оборудовать 20 дополнительных коек в старом здании БСМП, которое находится на той же территории, где и действующая детская многопрофильная больница.

Условия здесь действительно не самые лучшие, признают в облздраве. Стены и потолки в потеках и разводах, малыши лежат на старых кроватях. Такое состояние стен объясняют тем, что недавно в больнице прорвало трубу, и пришлось в срочном порядке менять коммуникации. Самому зданию почти 50 лет, и оно, как утверждают в управлении, нуждается в капитальном ремонте.

Несмотря на все это, в областном управлении здравоохранения считают, что родителям нужно перестать жаловаться на условия и проявить терпение.

"Это здание 1976 года, капитальный ремонт в 2010 году прошел. На этот год готовится документация на капитальный ремонт. В здании тепло, светло, полный спектр медицинских услуг оказывается и кадров достаточно. Санэпидрежим соблюдается", - отметила и. о. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.

Источник: КТК

Ранее мы писали о том, что одну из поликлиник Атырау затопило после дождя – с крыши потекла вода, в коридорах и кабинетах появились лужи и сырость. При этом врачи поликлиники №4 принимали пациентов в кабинетах, затопленных водой.

Также в декабре прошлого года в поликлинике в Актау потоп переполошил пациентов и персонал.

В управлении здравоохранения разъяснили ситуацию. По их информации, виновником потопа стал пациент, который случайно сломал батарею в воздухоотводящей части. В результате поломки со второго на первый этаж стала стекать вода и часть ее попала в электрощит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062073-obsharpannye-steny-rvannaya-postel-zhiteley-aktobe-uzhasnuli-usloviya-v-detskoy-bolnitse-video/

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