Участок одной из улиц перекроют в Алматы в выходные

В Алматы с 25 по 27 октября будет перекрыт участок улицы Сатпаева - от Уалиханова до проспекта Достык. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в южной столице 26-27 октября с 08:00 до 17:00 пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка, где будет представлено более 50-ти наименований продукции производителей и фермеров областей Абай и Жетысу.

Ярмарка пройдет по ул.Сатпаева - от ул.Уалиханова до пр. Достык.

"В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 25 октября 13:00 до 27 октября 20:00. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут", - сообщили в акимате.

Также, как отметили в ведомстве, на время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Схема перекрытого участка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Крайний раз улицу Сатпаева из-за ярмарки перекрывали 11-13 октября. Тогда с продукцией в Алматы приезжали фермеры Алматинской области и области Абай.