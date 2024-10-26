Без пальм на набережной останутся жители Актау

Без знаменитых искусственных пальм на набережной останутся жители Актау после реконструкции. Об этом сообщили в городском акимате, передает Lada.kz.

В первое время после установки искусственных пальм в 2019 году на зимний период их для сохранности накрывали сетками. На сегодня их нет, отметили в городском отделе ЖКХ.

Многие ветки поломаны, другие снесло ветром. Как выяснилось, в наличии элементов для восстановления пальм нет.

Чиновники сообщили, что готовят проект реконструкции набережной Актау. Пальм там уже не предусмотрено. Госслужащие просили учесть, что это планируется в будущем.

Напомним, на набережной в Актау не простояли и двух лет архитектурные композиции "Осетр" за 10 млн тенге и "Тюлень" за 300 тысяч тенге. Как стало известно в мае этого года, малые архитектурные формы демонтировали и бросили среди груды старых ржавых урн, металлических элементов оформления города и скамеек. Их можно было найти на территории Дома ветеранов в 27 микрорайоне, где располагается своеобразный склад под открытым небом, куда привозят разобранные элементы благоустройства.

Также установленный в знак "протеста против бездушного отношения" в 2022 году архитектурный объект "Тюлень" начал расклеиваться на набережной Актау уже спустя 6 месяцев.