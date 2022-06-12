Установленный полгода назад на набережной Актау тюлень начал разваливаться (фото)

Фото: Lada.kz

Архитектурный объект "Тюлень", установленный на набережной Актау около полугода назад в знак "протеста против бездушного отношения", начал расклеиваться. На это обратили внимание отдыхающие. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает Lada.kz.

"С виду архитектурный объект очень хрупкий. Я не представляю, как еще родители умудряются разрешать детям лазить и, тем более, прыгать на нем. Еще немного и можно будет списывать этот объект. Это же достопримечательность, к ней нужно относиться трепетно", - говорит местный житель Бауыржан.

Фото: Lada.kz

В акимате Актау сообщили, что малый архитектурный объект "Тюлень" был установлен ТОО "Clover Media" по заказу отдела ЖКХ.

"Для организации работ по устранению имеющихся недостатков подрядчику будет дано поручение", - пояснили в ведомстве.

Данный архитектурный объект был установлен на набережной Актау в январе 2022 года.

"Тюлень является одним из символов Актау, эндемик Каспийского моря. Авторов, как и всю страну, потрясли новости о жестоком обращении с этими прекрасными животными, которые мы наблюдали в течение прошедших нескольких лет. Эта малая архитектурная форма - протест против бездушного отношения к окружающему нас миру, который так хрупок и беззащитен", - указывали тогда в городском акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973716-ustanovlennyy-polgoda-nazad-na-naberezhnoy-aktau-tyulen-nachal-razvalivatsya-foto/