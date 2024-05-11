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Что стало со скандально известными "Осетром" и "Тюленем" в Актау

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"Осетр" в Актау
"Осетр". Фото: Lada.kz

Стало известно, где сейчас находятся демонтированные архитектурные композиции "Осетр" за 10 млн тенге и "Тюлень" за 300 тысяч тенге. Они не простояли на набережной Актау и двух лет, передает Lada.kz.

По данным издания, малые архитектурные формы несколько дней назад демонтировали и бросили среди груды старых ржавых урн, металлических элементов оформления города и скамеек.

В данный момент их можно найти на территории Дома ветеранов в 27 микрорайоне. Здесь расположен своеобразный склад под открытым небом, куда привозят разобранные элементы благоустройства.

"Тюлень" в Актау
"Тюлень". Фото: Lada.kz

Корреспонденту Lada.kz рабочие, которые вывозили "Осетра", с усмешкой сказали, что он вышел на пенсию.

"Рыба" ушла в отставку", - сыронизировали рабочие.

Территория Дома ветеранов в Актау
Территория Дома ветеранов. Фото: Lada.kz

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что надеются "реанимировать" объекты.

"Так как эти архитектурные формы подвергаются частому вандализму, было принято решение их убрать. После определения победителя в конкурсе попробуем их восстановить", - сообщили в ведомстве.

"Во-первых, эти модели склепали из самых дешевых материалов. Во-вторых, если город до такой степени вандальный, что даже видеокамеры не могут разыскать хулиганов, то не лучше ли средства, потраченные на архитектурные формы, направить в другое русло - на нужды социально уязвимой категории граждан или на дноуглубительные работы на водоканале "МАЭК", на ремонт дорог, тротуаров?" - задается вопросом старожил Бауыржан.

Напомним, "Тюлень" появился на набережной Актау в начале 2022 года. Следом в феврале того же года установили 13-метрового "Осетра", который должен был послужить напоминаем важности бережного отношения к уникальной фауне Каспия.

Через полгода стало известно, что "Тюлень" начал расклеиваться. На это обратили внимание отдыхающие. В городском акимате тогда пояснили, что архитектурный объект установило ТОО "Clover Media" по заказу отдела ЖКХ. Для организации работ по устранению имеющихся недостатков подрядчику дали поручение. Сообщалось и о скандале, связанном с "Осетром".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098880-chto-stalo-so-skandalno-izvestnymi-osetrom-i-tyulenem-v-aktau/

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