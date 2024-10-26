Чиновники поспешили отказаться: полеты из Павлодара в Астану возобновят

Перелеты из Павлодара в Астану возобновят с 29 октября. Об этом сообщили в аэропорту Павлодара. Указывается, что рейсы будут совершать три раза в неделю, передает корреспондент NUR.KZ.

В воздушной гавани отметили, что возвращают регулярные авиарейсы из Павлодара в столицу Казахстана. Перелеты будут доступны по вторникам, четвергам и субботам.

"Билеты уже в продаже. Успейте забронировать свое место и насладиться путешествием!" - сообщили в аэропорту Павлодара.

Отметим, что при этом пока на популярных сайтах по продаже авиабилетов доступных рейсов из Павлодара в столицу нет.

Напомним, весной 2024 года павлодарские чиновники отказались от перелетов в Астану. Причиной тогда стал предстоящий ремонт аэропорта Павлодара.

Однако позже стало ясно, что решение было поспешным, поскольку конкурсные процедуры затянулись, подрядчика определили лишь ближе к августу и приступать к замене взлетно-посадочной полосы в этом году не будут.

Также в павлодарском аэропорту проводилось расследование по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены на аренду торговых площадей на территории аэровокзала. АО "Аэропорт Павлодара" назначили штраф.