Чиновники поспешили отказаться от авиасообщения между Павлодаром и Астаной

Чиновники весной отказались от авиасообщения между Павлодаром и Астаной из-за предстоящего ремонта взлетно-посадочной полосы. Однако к реконструкции так и не приступили, передает корреспондент NUR.KZ.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы чиновники были готовы начать весной. Изначально даже оговаривали, что полеты на время прекратятся. Однако авиасообщение с Алматы осталось, а вот субсидированное направление в Астану остановили.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона признают, что поспешили с этим решением, так как конкурсные процедуры затянулись.

Подрядчика нашли лишь в августе. В связи с приближающейся зимой речь о переделке полосы не идет. Но работу вести будут.

"В этом году у нас будет в первую очередь заготовка материалов, заказ светосигнального оборудования. Оно не производится в Казахстане. Его производит финская фирма. Будет выполнен заказ этого оборудования. На подготовительные цели эти расходы будут учтены", - рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Нариман Омар.

Стоить отметить, что ремонт обойдется в 16,4 млрд тенге. В 2024 году на реконструкцию направили 5,5 млрд тенге.

Проект двухгодичный, уже весной, когда погода будет позволять, приступят к замене полосы.

К слову, после завершения ремонта павлодарские чиновники надеются открыть авиасообщение по Казахстану не только с Астаной, но и с Шымкентом, Актобе, Актау и Атырау.

Ранее в павлодарском аэропорту проводилось расследование по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены на аренду торговых площадей на территории аэровокзала. АО "Аэропорт Павлодара" назначили штраф.

А в прошлом году в АО "Аэропорт Павлодара" нашли ряд грубых нарушений при проверке соблюдения законодательства о гражданской защите. Специалисты УЧС города вынесли предписание, но не все пункты были выполнены. Суд оштрафовал компанию почти на полмиллиона тенге.