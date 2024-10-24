Дождь и снег на части Казахстана в пятницу: к водителям обратились с предупреждением
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В ряде областей Казахстана завтра, 25 октября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим к водителям обратились с предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой "КазАвтоЖол".
25 октября в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской и Мангистауской областях, а также в области Ұлытау местами ожидается дождь, сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола".
Дождь со снегом обещают в области Абай и ВКО.
В связи с этим казахстанских водителей призвали соблюдать правила безопасности на дорогах.
Как сообщалось ранее, в период с 24 по 26 октября на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Также обещают усиление ветра, туман и гололедные явления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178674-dozhd-i-sneg-na-chasti-kazahstana-v-chetverg-k-voditelyam-obratilis-s-preduprezhdeniem/