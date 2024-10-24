Дождь и снег на части Казахстана в пятницу: к водителям обратились с предупреждением

В ряде областей Казахстана завтра, 25 октября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим к водителям обратились с предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой "КазАвтоЖол".

25 октября в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской и Мангистауской областях, а также в области Ұлытау местами ожидается дождь, сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола".

Дождь со снегом обещают в области Абай и ВКО.

В связи с этим казахстанских водителей призвали соблюдать правила безопасности на дорогах.

Как сообщалось ранее, в период с 24 по 26 октября на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Также обещают усиление ветра, туман и гололедные явления.