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Дождь и снег на части Казахстана в пятницу: к водителям обратились с предупреждением

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Заснеженная трасса
Заснеженная трасса. Иллюстративное фото: pexels.com

В ряде областей Казахстана завтра, 25 октября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим к водителям обратились с предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой "КазАвтоЖол".

25 октября в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской и Мангистауской областях, а также в области Ұлытау местами ожидается дождь, сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола".

Дождь со снегом обещают в области Абай и ВКО.

В связи с этим казахстанских водителей призвали соблюдать правила безопасности на дорогах.

Как сообщалось ранее, в период с 24 по 26 октября на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Также обещают усиление ветра, туман и гололедные явления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178674-dozhd-i-sneg-na-chasti-kazahstana-v-chetverg-k-voditelyam-obratilis-s-preduprezhdeniem/

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