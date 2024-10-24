Онлайн-контроль за ремонтом дорог ведут в Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области запущена цифровая платформа для контроля ремонта и строительства дорог, что позволит эффективно отслеживать процесс выполнения работ и бюджет проектов, передает 24.kz.

В новой цифровой платформе отражается весь процесс, начиная от разработки проекта до сдачи автодороги в эксплуатацию. В настоящее время доступна информация по 112 проектам, которые реализуются в регионе.

Система позволяет в онлайн-режиме отслеживать все этапы работ и своевременно реагировать в случае отставания от графика реконструкции трассы.

На платформе также можно ознакомиться с бюджетом проекта и узнать, какие городские, районные или областные дороги планируют отремонтировать в следующем году.

"На платформе можно увидеть информацию о самом подрядчике, узнать, сколько проектов он ведет на данный момент и как справляется с работой. Тут же можно выставлять рейтинг каждой подрядной организации", - отметила главный менеджер проекта Лаззат Жаманкулова.

Ранее сообщалось, что реконструкция дороги Актобе - Кандыагаш, являющейся частью проекта по восстановлению транспортного коридора Актобе - Атырау - граница РФ, завершается. До конца года планируют открыть трассу. Жители близлежащих населенных пунктов отмечают, что дорога из Актобе в Кандыагаш долгое время находилась в плохом состоянии, и по ней было опасно ездить. К ее ремонту приступили в 2021 году.

В мае текущего года президент Касым-Жомарт Токаев озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог, назвав ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей. Тогда же он заявил о необходимости объективного мониторинга состояния автодорог по всей стране.