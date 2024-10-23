Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отчеты о простоях и хранение фотографий: система работы банков может измениться в Казахстане

Опубликовано:

Здание банка
Здание банка. Иллюстративное фото: AGCreativeLab/Getty Images

Банки Казахстана предлагают обязать отчитываться о простоях в работе. Кроме того, может увеличиться срок хранения фотографий с банкоматов, передает NUR.KZ со ссылкой на проект постановления Нацбанка.

Национальный банк Казахстана разместил на портале "Открытые НПА" проект документа "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правления Нацбанка".

В приложенном пресс-релизе указано, что проект предусматривает изменения в отчетные формы банков второго уровня в части предоставления сведений о платежах, совершенных с использованием платежных карточек, сведений о сбоях и простоях в работе информационных систем банков, а также новые отчетные формы для платежных организаций в части предоставления сведений о трансграничных платежах.

Так, в сравнительной таблице предлагается при возникновении сбоя (простоя) в работе информационной системы банка продолжительностью более часа незамедлительно уведомлять Нацбанк. Если сбой произошел в нерабочее время, банк должен будет уведомить об этом не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за днем возникновения простоя.

Кроме того, банки хотят обязать отчитываться о простоях ежеквартально, не позднее 10 числа. К проекту приложены все формы для отчетности, которыми банки в случае принятия проекта будут пользоваться как стандартом.

Также предлагается хранить фотографии держателей платежных карт, которые были сделаны на видеокамеру банкомата не 60 дней, как прописано в действующей редакции, а 180.

"В банкоматах устанавливается не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. Зафиксированные камерой изображения хранятся эквайером не менее 180 календарных дней.

В случае обращения держателя платежной карточки при возникновении спорных ситуаций, связанных с использованием банкомата эквайера, срок хранения зафиксированных камерой изображений продлевается до разрешения спорной ситуации", - сказано в проекте.

Также значительную часть проекта постановления занимают вопросы безопасности хранения всех данных банков, в том числе и обязательства по их неразглашению.

Напомним, в июле текущего года мы писали, что казахстанские банки хотят проверить на безопасность личных данных пользователей.

А 15 октября глава комитета информбезопасности сообщил, что в этом году казахстанские банки наказывали за нарушения, в том числе "точечные утечки" персональных данных казахстанцев.

Позже глава АРРФР Мадина Абылкасымова прокомментировала слова главы комитета информбезопасности о том, что сотрудники банков продавали данные своих клиентов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178005-otchety-o-prostoyah-i-hranenie-fotografiy-sistema-raboty-bankov-mozhet-izmenitsya-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie