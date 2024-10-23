Отчеты о простоях и хранение фотографий: система работы банков может измениться в Казахстане
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Банки Казахстана предлагают обязать отчитываться о простоях в работе. Кроме того, может увеличиться срок хранения фотографий с банкоматов, передает NUR.KZ со ссылкой на проект постановления Нацбанка.
Национальный банк Казахстана разместил на портале "Открытые НПА" проект документа "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правления Нацбанка".
В приложенном пресс-релизе указано, что проект предусматривает изменения в отчетные формы банков второго уровня в части предоставления сведений о платежах, совершенных с использованием платежных карточек, сведений о сбоях и простоях в работе информационных систем банков, а также новые отчетные формы для платежных организаций в части предоставления сведений о трансграничных платежах.
Так, в сравнительной таблице предлагается при возникновении сбоя (простоя) в работе информационной системы банка продолжительностью более часа незамедлительно уведомлять Нацбанк. Если сбой произошел в нерабочее время, банк должен будет уведомить об этом не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за днем возникновения простоя.
Кроме того, банки хотят обязать отчитываться о простоях ежеквартально, не позднее 10 числа. К проекту приложены все формы для отчетности, которыми банки в случае принятия проекта будут пользоваться как стандартом.
Также предлагается хранить фотографии держателей платежных карт, которые были сделаны на видеокамеру банкомата не 60 дней, как прописано в действующей редакции, а 180.
"В банкоматах устанавливается не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. Зафиксированные камерой изображения хранятся эквайером не менее 180 календарных дней.
В случае обращения держателя платежной карточки при возникновении спорных ситуаций, связанных с использованием банкомата эквайера, срок хранения зафиксированных камерой изображений продлевается до разрешения спорной ситуации", - сказано в проекте.
Также значительную часть проекта постановления занимают вопросы безопасности хранения всех данных банков, в том числе и обязательства по их неразглашению.
Напомним, в июле текущего года мы писали, что казахстанские банки хотят проверить на безопасность личных данных пользователей.
А 15 октября глава комитета информбезопасности сообщил, что в этом году казахстанские банки наказывали за нарушения, в том числе "точечные утечки" персональных данных казахстанцев.
Позже глава АРРФР Мадина Абылкасымова прокомментировала слова главы комитета информбезопасности о том, что сотрудники банков продавали данные своих клиентов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178005-otchety-o-prostoyah-i-hranenie-fotografiy-sistema-raboty-bankov-mozhet-izmenitsya-v-kazahstane/