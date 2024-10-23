Газ провели в село в Актюбинской области (видео)

В селе Жарык Мугалжарского района Актюбинской области ко Дню Республики запустили газопровод. Газификация затронула 104 дома, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, накануне национального праздника в селе Жарык произошло радостное событие - в дома жителей пришло голубое топливо.

В прошлом году в ходе рабочего визита в Мугалжарский район аким области Асхат Шахаров поручил в сжатые сроки решить вопрос обеспечения села газом.

В рамках данного поручения управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимат района и Актюбинский филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Мугалжарского газового хозяйства отработали этот вопрос и запустили газопровод.

В результате в селе газифицированы 104 дома. Работы по подведению газа, начатые в 2022 году, были завершены в срок.

В акимате добавили, что на сегодняшний день 96,4% населения Мугалжарского района имеют доступ к голубому топливу.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в 2024 году проведут газопровод в села Жарык Мугалжарского района, Алтыкарасу и Енбекши Темирского района. В них проживают в общей сложности около 1,5 тыс. жителей. С реализацией этих проектов голубым топливом будут обеспечены к 2025 году 64% населенных пунктов и 97,2% населения региона.

Помимо этого, на западе Казахстана при укладке водопровода был поврежден подземный газопровод. Без газа остались несколько поселков и сельских округов. Отмечалось, что повреждение произошло вследствие действий трактора, выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода.