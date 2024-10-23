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Средняя продолжительность жизни увеличилась в Казахстане, заявил Токаев

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Бабушка сидит на диване сложив руки на колени
Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о приоритетных направлениях социальной политики, выступая на мероприятии, посвященном празднованию Дня Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В этом году в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 115 новых медицинских объектов. В отечественной медицине внедряются инновационные методы лечения, начата комплексная модернизация онкологической службы", - рассказал президент.

Он добавил, что принят закон о юридической и финансовой защите медицинских работников, направленный на повышение престижа профессии.

"В результате этих и других системных мер отмечается улучшение основных медико-демографических показателей.

Средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет. Также реализуется Национальный проект "Комфортная школа", благодаря которому около 500 тысяч детей получат учебные места", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики.

Также президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал строить справедливый Казахстан и высказался о заслугах Назарбаева, отметив, что их нельзя забывать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177904-srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-uvelichilas-v-kazahstane-zayavil-tokaev/

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