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Русло реки Каргалы расширяют в Актобе (видео)

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Очистка реки Каргалы
Очистка реки Каргалы. Кадр из видео: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Актобе проводятся работы по расчистке и расширению русла реки Каргалы, включая берегоукрепление и дноуглубление, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на реке Каргалы проводятся работы по расчистке и расширению русла водоема, а также дноуглублению и берегоукреплению.

Аким области инспектировал ход этих работ и дал поручение обеспечить их качественное и своевременное завершение.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям, подполковник гражданской защиты Азамат Нагимов заверил главу региона, что за ходом работ ведется контроль.

"Все мероприятия выполняются в строгом соответствии с установленными нормами и санитарными требованиями. В настоящее время осуществляется очистка русла реки от деревьев, которые упали во время паводков, производится их распилка и вынос на берег. При этом строго соблюдаются расстояния береговых зон и все нормативы по охране природы", - разъяснил Азамат Нагимов.

Ранее сообщалось, что в Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. По районам Алматы и Астана в 2022 году было реализовано 45 проектов, в 2023 году - 71. В этом году планируется сдать 79 проектов.

Помимо этого, завершается реконструкция дороги Актобе - Кандыагаш, являющейся частью проекта по восстановлению транспортного коридора Актобе - Атырау - граница РФ. До конца года работы планируют завершить и открыть трассу. Жители близлежащих населенных пунктов отмечают, что дорога из Актобе в Кандыагаш долгое время находилась в плохом состоянии, и по ней было опасно ездить. К ее ремонту приступили в 2021 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177724-ruslo-reki-kargaly-rasshiryayut-v-aktobe-video/

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