Жители нескольких районов в Астане останутся без света

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в нескольких районах Астаны с 22 по 24 октября будут отключать электроэнергию, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Астана-РЭК".

В коммунальном предприятии проинформировали, что в период отопительного сезона в Астане проводятся аварийно-восстановительные работы.

Эти работы потребуют незамедлительного отключения электроэнергии в целях предотвращения технологических нарушений на электрических сетях.

Отключение электроэнергии будет производиться в период с 22 по 24 октября.

Подача электрической энергии будет прекращена в районах:

район "Алматы"

район "Байконыр"

район "Сарыарка"

районы "Есиль" и "Нура".

Накануне сообщалось, что центральная часть Астаны осталась без света, а дома переключили на резервное питание.

Ранее аварийное отключение электроэнергии в Астане происходило 17 сентября - в соцсетях оно вызвало ажиотаж. В "Астана-РЭК" тогда сообщили, что отключение произошло на подстанции Жулдыз. Причины произошедшего были устранены.

На официальном сайте АО "Астана - Региональная электросетевая компания" говорится, что основной задачей компании является передача и распределение электрической энергии, а также разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей столицы.