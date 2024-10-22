Жители нескольких районов в Астане останутся без света
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В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в нескольких районах Астаны с 22 по 24 октября будут отключать электроэнергию, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Астана-РЭК".
В коммунальном предприятии проинформировали, что в период отопительного сезона в Астане проводятся аварийно-восстановительные работы.
Эти работы потребуют незамедлительного отключения электроэнергии в целях предотвращения технологических нарушений на электрических сетях.
Отключение электроэнергии будет производиться в период с 22 по 24 октября.
Подача электрической энергии будет прекращена в районах:
- район "Алматы"
- район "Байконыр"
- район "Сарыарка"
- районы "Есиль" и "Нура".
Накануне сообщалось, что центральная часть Астаны осталась без света, а дома переключили на резервное питание.
Ранее аварийное отключение электроэнергии в Астане происходило 17 сентября - в соцсетях оно вызвало ажиотаж. В "Астана-РЭК" тогда сообщили, что отключение произошло на подстанции Жулдыз. Причины произошедшего были устранены.
На официальном сайте АО "Астана - Региональная электросетевая компания" говорится, что основной задачей компании является передача и распределение электрической энергии, а также разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей столицы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177421-zhiteli-neskolkih-rayonov-v-astane-ostanutsya-bez-sveta/