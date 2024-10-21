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Центральная часть Астаны осталась без света: дома переключили на резервное питание

Опубликовано:

Лампочка
Лампочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Отключение электроэнергии произошло сегодня в Астане - свет отключился в центре столицы. В пресс-службе "Астана-РЭК" прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

В компании пояснили, что бригада выехала для выяснения и дальнейшего устранения причины.

Как оказалось, сегодня 15:06 в районе "Алматы" произошло технологическое нарушение, в результате которого без электроснабжения остались потребители в районе аллеи Мынжылдык и проспекта Тауелсиздик, ул. Кордай, ул. А. Байтурсынова.

"В 15:32 было осуществлено переключение на резервное питание. В настоящее время проводятся работы по выяснению и устранению причины", - добавили в компании.

Отметим, ранее аварийное отключение электроэнергии в Астане происходило 17 сентября - в соцсетях оно вызвало ажиотаж. В "Астана-РЭК" тогда сообщили, что отключение произошло на подстанции Жулдыз. Причины произошедшего были устранены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176872-centralnaya-chast-astany-ostalas-bez-sveta/

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