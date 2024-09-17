Часть Астаны осталась без света

Аварийное отключение электричества произошло сегодня вечером в Астане - на место выехали специалисты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Астана-РЭК".

Информация об отключении появилась в Telegram-канале Astanovka_98. Сообщалось, что часть столицы осталась без света.

В пресс-службе "Астана-РЭК" корреспонденту NUR.KZ прокомментировали произошедшее.

"В 19:03 произошло аварийное отключение в районе Алматы на подстанции Жулдыз, ячейка номер 115, питающая РП-190. Резервная линия доступна для переключения",- сообщили в компании.

Также в пресс-службе добавили, что оперативно-выездные бригады направлены для выявления и устранения причины отключения.

На официальном сайте АО "Астана - Региональная электросетевая компания" говорится, что основной задачей компании является передача и распределение электрической энергии, а также разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей столицы.