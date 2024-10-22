1,2 млрд тенге потратили на новый сквер в Караганде

Новый сквер "Алаш" на Юго-Востоке в Караганде откроется 25 октября в День Республики. Сквер обошелся более чем в 1,2 миллиарда тенге и будет включать в себя национальные мотивы, передает ekaraganda.kz.

В настоящее время в Караганде завершают работу над сквером "Алаш" на Юго-Востоке по проекту карагандинского Центра урбанистики.

Новый сквер откроют 25 октября - в День Республики. Согласно данным портала госзакупок и сведениям акимата района имени Казыбек би, он обошелся более чем в 1 миллиард 222 миллиона тенге.

Скоро в новом сквере установят малые архитектурные формы и другие атрибуты, которые порадуют жителей района - это будет комфортная локация с национальной тематикой.

Среди малых архитектурных форм - огромные асыки, вазы с национальным орнаментом, появятся здесь и огромные книги с цитатами представителей партии "Алаш".

В сквере расположится библиотека "Өлкентану" - это будет крытый обустроенный павильон, где устанавливают шкафчики с книгами, в том числе по краеведению.

Сам сквер является линейным парком, проходящим между двумя дорогами.

Сквер "Алаш". Фото: ekaraganda.kz

Географически сквер "Алаш" начинается за флагштоком и заканчивается на улице Таттимбета, простираясь по улице Сарыарка. В нем имеются проходные дорожки, подключено освещение, обустроены спортивные и детские площадки.

В центре урбанистики отметили, что все малые архитектурные формы будут содержать национальные мотивы, на некоторых разместят портреты членов партии "Алаш".

Также здесь найдется место для табличек с QR-кодом, отсканировав который можно будет изучить информацию о партии "Алаш". Рядом со сквером благоустроили парковку для машин.

Ранее сообщалось, что в Караганде ко Дню Республики подготовили праздничную программу с концертами и конкурсами. Жители и гости города смогут посетить разнообразные мероприятия в течение двух дней.

Помимо этого, в Караганде ко Дню Республики определенные категории граждан получат единовременные выплаты. Среди получателей - участники и инвалиды ВОВ, инвалиды всех групп, дети с ВИЧ и другие.