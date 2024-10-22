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Куда сходить на День Республики в Караганде

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Караганде ко Дню Республики подготовили праздничную программу с концертами и конкурсами. Жители и гости города смогут посетить разнообразные мероприятия в течение двух дней, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 24 октября в 11:00 в ДК "Молодежный" (Пришахтинск) пройдет концерт "Қыран елім – Қазақстаным!". В 12:00 состоится конкурс на знание истории Казахстана в торгово-развлекательном центре Global City.

25 октября, в пятницу, в 10:00 откроется аллея "Алаш" и библиотека краеведения "Өлкетану" на улице Сарыарка. В 11:00 пройдет массовое исполнение государственного гимна и поднятие флага на флагштоке.

В акимате отметили, что в пятницу в 12:00 также состоится несколько концертов: "Күн шуақты – Қазақстан!" в ДК железнодорожников (Сортировка), "Ұлы өлкем – Қазақстан!" в ДК Нового Майкудука, и "Шарықта, самға, туған ел!" в ДК "Молодежный" (Пришахтинск).

Ранее сообщалось, что в Караганде ко Дню Республики определенные категории граждан получат единовременные выплаты. Среди получателей - участники и инвалиды ВОВ, инвалиды всех групп, дети с ВИЧ и другие.

День Республики в Казахстане отмечается 25 октября, жители страны будут отдыхать.

В Законе "О праздниках в РК" это единственное событие, которое имеет статус национального праздника. Дата привязана к значительному историческому факту: 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята "Декларация о государственном суверенитете КазССР". Это произошло на фоне кризиса и распада СССР, когда начался "парад суверенитетов" советских республик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177370-kuda-shodit-na-den-respubliki-v-karagande/

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