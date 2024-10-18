Жителям двух микрорайонов и центра Павлодара улучшили теплоснабжение (видео)

У жителей некоторых районов Павлодара улучшится качество подачи теплоснабжения, а собственники частных домов смогут подключиться к тепловому пункту, передает NUR.KZ со ссылкой на AO "Павлодарэнерго".

Как сообщили в официальном аккаунте компании в Instagram, завершены работы по строительству и подключению центрального теплового пункта № 73. Он обеспечит равномерную подачу тепла жителям двух микрорайонов Павлодара.

"Мы проводили работы по переоборудованию насосной станции №3 в центральный тепловой пункт. За три месяца нами было установлено два насоса (три уже были смонтированы), смонтированы все технологические трубопроводы, установлено три теплообменника польской фирмы. Была установлена вся электрическая часть - это трансформаторы, частотные преобразователи. Все было подготовлено к работе", - рассказал директор подрядной организации ТОО "STROI-PV" Николай Винюков.

Реконструкция насосной станции № 3 повысит надежность подачи теплоносителя, улучшит качество теплоснабжения у жителей микрорайонов Лесозавод, Радиозавод и центральной части города, запитанных от станции ТЭЦ-3.

"Ранее здесь была насосная станция № 3 откачивающая, но в связи с ее недостаточной производительностью и строительством новых промышленных объектов, частных домов в микрорайонах Лесозавод и Радиозавод, было принято решение данный микрорайон подключить по независимой схеме и перевести ее из насосной в центральный тепловой пункт для того, чтобы жители этих микрорайонов были подключены к системе теплоснабжения. На сегодняшний день центральный тепловой пункт полностью построен, проведены пуско-наладочные работы, завершается настройка", - прокомментировал главный инженер ТОО "Павлодарские тепловые сети" Сергей Панихин.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов провел совещание с главами трех городов о темпах запуска отопительного сезона. Он поручил акимам держать на особом контроле прохождение отопительного сезона и своевременно предупреждать горожан об отключениях, связанных с ремонтными работами.

В этом году в Павлодаре стартовал ранний отопительный сезон. Тепло пришло в город уже 9 сентября. Сперва подключили социальные объекты - детские сады, школы, медицинские учреждения.