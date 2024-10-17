Когда в 284 населенных пунктах Алматинской области появится газ

В Алматинской области продолжается активная работа по газификации населенных пунктов. На данный момент половина из 284 населенных пунктов уже газифицирована, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 284 населенных пункта подлежат газификации, из них газифицировано 142 (50%). Доступ к газу получили 1,18 млн человек (72%).

В акимате отметили, что протяженность магистрального газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар" составляет 64 км. Завершено строительство магистрального газопровода от АГРС "Байсерке" до АГРС города Қонаева протяженностью 18,3 км. Реализованы 4 проекта по ГЧП на сумму 2 млрд 729 млн тенге.

В ведомстве добавили, что доступ к природному газу получили 14,1 тыс. человек.

В 2024 году на реализацию 28 проектов выделено 11,1 млрд тенге, из которых освоено 6,06 млрд тенге. На разработку 40 проектно-сметных документаций выделено 1,34 млрд тенге, из них на 8 мероприятий по Қонаеву - 750,8 млн тенге.

До конца 2024 года процент газификации планируется повысить до 52,8%, что обеспечит природным газом 150 населенных пунктов. Оставшиеся 134 населенных пункта будут газифицированы до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области можно подключиться к газоснабжению в рассрочку на пять лет. Эту программу разработали по поручению акима региона. С начала 2023 года ею воспользовались 512 семей, еще 200 домов планируют газифицировать в рассрочку до конца года.

В июле текущего года на заседании правительства глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения. Министр добавил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке - это позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные инвестпроекты.