В Алматы временно ограничат проезд по улице Шаляпина

С 19 до 21 октября проезд по ул. Шаляпина на участках от ул. Момышулы до ул. Яссауи и по ул. Момышулы от ул. Шаляпина до ул. Аманжол будет ограничен, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Управление энергетики и водоснабжения города Алматы сообщает, что с 19 октября 06:00 до 21 октября 06:00 для проведения строительно-монтажных работ по врезке в существующий колодец канализационных сетей по ул. Шаляпина временно будет ограничено движение на следующих участках:

западном направлении по ул. Шаляпина от ул. Бауыржана Момышулы до ул. Яссауи;

в южном направлении по ул. Бауыржана Момышулы от ул. Шаляпина до ул. Аманжол.

Ограничение движения в Алматы. Фото: акимат Алматы

В связи с перекрытием временно будут изменены схемы движения 4 маршрутов: №4, №15, №137 и №226. Объезд указанного участка будет осуществляться по проспекту Абая.

Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства и просит планировать маршрут заранее.

Добавим, ранее алматинских водителей предупредили о том, что 17 октября в городе возможен снег, а также прогнозируется снижение температуры, что может привести к гололеду.

Также недавно мы писали о том, что замена труб обернулась проблемами для жителей микрорайона в Алматы. Местные жители заявили, что без дороги они вынуждены жить уже почти 5 лет. В 2019 году у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше 2 километров асфальта. Вот только на этом все и закончилось.