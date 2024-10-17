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Участок бульвара Бухар Жырау перекроют в Алматы на несколько дней

Опубликовано:

Ремонт улицы
Ремонтные работы. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

Движение на участке бульвара им. Бухар Жырау в Алматы будет временно ограничено - это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Almaty_Joly".

Сообщается, что с 13:00 четверга, 17 октября, по 23:00 воскресенья, 20 октября, по бульвару им. Бухар Жырау от улицы Жарокова до улицы Ауэзова будет полностью перекрыто движение.

С 18 на 19 октября в ночное время с 22:00 до 6:00 будет произведен ночной переход через ул. Ауэзова по бульвару им. Бухар Жырау.

"Подземный газопровод среднего давления от улицы Жарокова по бульвару им. Бухар Жырау до реки Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая протяженность – 1766,9 п.м. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также 4 сквозных коррозионных повреждений трубы", - пояснили специалисты.

По окончании ремонта будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия.

Отметим, недавно мы писали о том, что замена труб обернулась проблемами для жителей микрорайона в Алматы.

Местные заявили, что без дороги они вынуждены жить уже почти 5 лет. В 2019 году у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше 2 километров асфальта. Вот только на этом все и закончилось. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175482-uchastok-bulvara-buhar-zhyrau-perekroyut-v-almaty-na-neskolko-dney/

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