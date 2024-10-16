Полиция Алматинской области обратилась к жителям (видео)
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Полиция Алматинской области выступила с призывом к водителям автотранспортных средств соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории Алматинской области полиция выступила с предупреждением для всех участников дорожного движения.
Правоохранители напомнили о необходимости перед выездом убедиться, что транспортное средство находится в исправном состоянии, уделив особое внимание шинам, тормозной системе и освещению.
В условиях гололедицы и плохой видимости исправный автомобиль значительно снижает риск аварийных ситуаций.
Водителям рекомендуется строго придерживаться скоростного режима, особенно при сложных погодных условиях, таких как дождь, снегопад или туман, чтобы предотвратить заносы и столкновения и иметь больше времени для реагирования на непредвиденные обстоятельства.
Полиция также отмечает важность соблюдения всех правил дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.
Водители должны быть внимательными к пешеходам, другим автомобилям и неожиданным препятствиям на дороге.
Не стоит игнорировать и меры личной безопасности: рекомендуется воздержаться от лишних поездок, если погодные условия становятся слишком опасными.
Пешеходам важно быть заметными на дороге, особенно в темное время суток, используя светоотражающие элементы на одежде.
Сотрудники полиции призывают жителей региона проявлять ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих, а также следить за обновлениями прогноза погоды и реагировать на рекомендации компетентных органов.
Ранее водителей Астаны и трех областей Казахстана предупредили в "КазАвтоЖоле". По данным ведомства, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются дожди. В Восточно-Казахстанской области возможен мокрый снег.
Как себя вести при гололеде
Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.
Так, пешеходам необходимо:
- выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
- быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
- внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
- если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
- ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- менять летние шины на зимние;
- не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175051-policiya-almatinskoy-oblasti-obratilas-k-zhitelyam-video/
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