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Полиция Алматинской области обратилась к жителям (видео)

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Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

Полиция Алматинской области выступила с призывом к водителям автотранспортных средств соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории Алматинской области полиция выступила с предупреждением для всех участников дорожного движения.

Правоохранители напомнили о необходимости перед выездом убедиться, что транспортное средство находится в исправном состоянии, уделив особое внимание шинам, тормозной системе и освещению.

В условиях гололедицы и плохой видимости исправный автомобиль значительно снижает риск аварийных ситуаций.

Водителям рекомендуется строго придерживаться скоростного режима, особенно при сложных погодных условиях, таких как дождь, снегопад или туман, чтобы предотвратить заносы и столкновения и иметь больше времени для реагирования на непредвиденные обстоятельства.

Полиция также отмечает важность соблюдения всех правил дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Водители должны быть внимательными к пешеходам, другим автомобилям и неожиданным препятствиям на дороге.

Не стоит игнорировать и меры личной безопасности: рекомендуется воздержаться от лишних поездок, если погодные условия становятся слишком опасными.

Пешеходам важно быть заметными на дороге, особенно в темное время суток, используя светоотражающие элементы на одежде.

Сотрудники полиции призывают жителей региона проявлять ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих, а также следить за обновлениями прогноза погоды и реагировать на рекомендации компетентных органов.

Ранее водителей Астаны и трех областей Казахстана предупредили в "КазАвтоЖоле". По данным ведомства, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются дожди. В Восточно-Казахстанской области возможен мокрый снег.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.

Так, пешеходам необходимо:

  • выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
  • быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
  • внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • менять летние шины на зимние;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175051-policiya-almatinskoy-oblasti-obratilas-k-zhitelyam-video/

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