Ветстанция за несколько миллионов не проработала и года в пригороде Павлодара

Ветстанция в пригороде Павлодара, по словам местных жителей, проработала меньше года. Построили ее в 2018 году, а сейчас здание за несколько миллионов тенге простаивает, передает корреспондент NUR.KZ.

Ветпункт, предназначенный для вакцинации, идентификации, лечения животных в поселке Атамекен на сегодня закрыт. Врачу выделили кабинет в местном акимате, но по большей части он ездит лично на дом к жителям.

В 2018 году новое здание, хоть и с затянувшимся сроком ввода в эксплуатацию, но все же сдали. На несколько подобных объектов для сельской местности тогда выделили 88 млн тенге.

По словам сельчан, многие услуги, связанные со скотом, они не могут получать. Вторая проблема - отсутствие забойного цеха. Люди вынуждены договариваться с ветеринарами из ближайшего села, расположенного в 50 километрах от их дома.

"У нас здесь сейчас ветеринар выписывает только справку на живую скотину. Справку выписали. С этой справкой мы должны ехать в ближайший поселок Караоба (бывший Спартак), найти ветеринара, договориться с убойным цехом, чтобы они приняли нашу скотину, точнее, печать поставили, что действительно можем сдать ее торговым площадкам, на базар. Вот такая процедура", - поделился житель поселка Ленинский Даулет Балпеков.

Даулет Балпеков. Фото: корреспондент NUR.KZ

Люди требуют возобновить работу ветпункта в их селе и обустроить забойных цех. Жители, кто не в состоянии ездить далеко, вынуждены отдавать скот за копейки перекупщикам. Говорят, что такая ситуация ставит под угрозу развитие частного подворья. Держать животных становится невыгодно, а потому уже некоторые начали от этого и вовсе отказываться.

Поселок Атамекен. Фото: корреспондент NUR.KZ

Ситуацию прокомментировали в областной ветеринарной станции. Здесь пояснили, что причина кроется в комплектной трансформаторной подстанции, которая вышла из строя. В ветстанции электрическое отопление и находиться там сейчас невозможно. Но проблему пытаются решить.

"КТП находится не на нашем балансе, но, несмотря на это, мы сейчас обследование провели. Какие запчасти нужны, мы уже выяснили. Теперь до конца года планируем провести тендер и, скорее всего, все протянется на следующий год, до мая. У нас место локализации ветеринарных врачей есть, это акимат сельского округа, проблем никаких нет", - сообщил заместитель руководителя Павлодарской областной ветеринарной станции Нурлан Жолмагамбетов.

Между тем забойных цех может построить только частное лицо. Один желающий сделать это был, начал возведение, но, к сожалению, скончался. Сейчас за дело взялся сын предпринимателя и чиновники помогают ему с оформлением документов. Однако гарантий не дают.

Стоит отметить, что в Атамекене порядка 400 семей держат скот. По данным местного акимата, официально в поселке числится порядка 700 голов крупного рогатого скота, 1300 малого и 600 лошадей.

Ранее стало известно, что мясо животных неизвестного происхождения продавали на одном из рынков Астаны. Там обнаружили товар с поддельными ветеринарными печатями. Ведутся проверки на скотокрадство.

А в Уйгурском районе Алматинской области зафиксировали четыре случая с подозрением на сибирскую язву после забоя больного животного, который произвели без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания отобраны пробы сырья и продуктов в доме заболевших.