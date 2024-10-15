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Здорового человека держали в психоневрологическом центре в Павлодарской области

Опубликовано:

Мужчина в лечебном учреждении
Пациент. Иллюстративное фото: Wavebreakmedia / Getty Images

В Павлодарской области в ходе проверки выявили факт нахождения дееспособного лица в психоневрологическом центре, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, под опеку в специализированное учреждение этого человека поместили в 2008 году по решению суда.

"Лишь после вмешательства прокуратуры привлеченными специалистами отмечена положительная динамика состояния здоровья, тогда как сотрудниками центра она оставлена без внимания", - отметили в ведомстве.

В связи с этим по иску прокурора Павлодарского района судом после проведения судебно-психиатрической экспертизы человека признали дееспособным. Опеку психоневрологического центра отменили.

Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее жительница Петропавловска потребовала наказать врачей многопрофильной детской областной больницы. Ее дочери поставили правильный диагноз лишь с девятой попытки. В больнице заявили, что после проверки виновных нашли и даже наказали.

А в Атырауской области медиков из Макатской районной больницы привлекли к ответственности за сокрытие 13 случаев трудовых увечий, в результате чего пострадавшие не получили компенсацию от работодателя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174412-zdorovogo-cheloveka-derzhali-v-psihonevrologicheskom-centre-v-pavlodarskoy-oblasti/

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