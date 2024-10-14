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Имущество обанкротившегося казино продадут с аукциона в Алматинской области

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Казино
Казино. Иллюстративное фото: pixabay.com

На портале электронной торговой площадки выставили на продажу имущество казино. В описании отмечается, что более 400 единиц имущества принадлежат банкроту, передает корреспондент NUR.KZ.

Все, что подлежит продаже с торгов, поделено на два лота. Первый включает в себя игорное оборудование казино "Плаза" в количестве 26 единиц - так отмечается на портале.

Во втором лоте фигурируют мебель и оборудование в количестве 421 единицы. В каждом из лотов сообщается о типе торгов - аукцион по продаже имущества должника (банкрота).

Так, в игорное оборудование вошли шаффлы для автоматического перемещения карт, рулетка, игорные автоматы. В описании говорится, что их состояние неисправно и неудовлетворительно. Стартовая цена за этот лот составляет 9,8 млн тенге, а оценочная стоимость несколько выше - 13 млн тенге.

Что касается мебели и других предметов, то во второй лот вошли шкафы, столы, тумбы и даже огнетушители с мусорными баками - всего более 400 предметов.

В описании также подчеркивают, что состояние имущества оставляет желать лучшего, так как оно находится в разобранном виде и не пригодно к эксплуатации. Тем не менее, оценочная стоимость превысила стартовую цену - 3,1 млн и 2,3 млн тенге соответственно.

Все имущество находится в городе Қонаев Алматинской области.

Прием заявок по обоим лотам продлится до 17 октября этого года. В этот же день начнутся торги.

Напомним, ранее мы сообщали, что с торгов планировалось продать 8 часов премиальных брендов общей стоимостью 314 млн тенге, коллекционные монеты по 690 тыс. тенге за единицу и ювелирный набор из белого золота, платины и бриллиантов за 85 млн тенге. Однако сегодня стало известно, что торги не состоялись из-за отсутствия поданных заявок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173969-imushchestvo-obankrotivshegosya-kazino-prodadut-s-aukciona-v-almatinskoy-oblasti/

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