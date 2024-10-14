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Ботанический сад Алматы обратился к посетителям

Опубликовано:

Ботанический сад
Ботанический сад. Фото: instagram.com/botsadkz

Ботанический сад Алматы переходит на новый режим работы - ГБС в своем официальном аккаунте в Instragram обратился к посетителям, передает NUR.KZ.

В связи с тем, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы, заявили в организации.

"С 15 октября ботсад будет работать с 10:00 до 19:00. Касса и вход - до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00 - 15:30. Напоминаем, что первый понедельник каждого месяца - санитарный день", - говорится в сообщении.

Отметим, что в летнее время ботанический сад работает с 09:00 до 21:00, касса и вход - до 20:00.

В августе этого года ботанический сад предупреждал горожан о санитарной обработке и временном закрытии.

Напомним, в мае этого года Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации в связи с проблемной реконструкцией оранжереи. В администрации сообщали, что подрядчик приступил к ее реконструкции в 2022 году, но ближе к концу 2022 года приостановил строительные работы, требуя увеличения сметной стоимости строительства в связи с увеличением стоимости строительных материалов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173902-botanicheskiy-sad-almaty-obratilsya-k-posetitelyam/

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