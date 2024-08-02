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Ботанический сад Алматы сообщил о временном закрытии

Опубликовано:

Ботанический сад
Ботанический сад. Фото: instagram.com/botsadkz

Ботанический сад Алматы предупредил горожан о временном закрытии из-за проведения санитарной обработки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сада.

"Уведомляем вас о том, что 5 августа ботсад будет закрыт. На территории, как обычно, пройдет регулярная плановая санитарная обработка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в остальные дни график работы остается прежним: ежедневно с 09:00 до 21:00, касса и вход - до 20:00.

Напомним, в мае этого года Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации в связи с проблемной реконструкцией оранжереи.

В администрации сообщали, что подрядчик приступил к ее реконструкции в 2022 году, но ближе к концу 2022 года приостановил строительные работы, требуя увеличения сметной стоимости строительства в связи с увеличением стоимости строительных материалов.

На официальном сайте алматинского ботсада говорится, что он является особо охраняемой природной территорией республиканского значения со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143608-botanicheskiy-sad-almaty-soobshchil-o-vremennom-zakrytii/

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