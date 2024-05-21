Критическая ситуация: Ботанический сад Алматы попросил о помощи

Ботанический сад Алматы заявил о критической ситуации в связи с проблемной реконструкцией оранжереи. Подробности случившегося администрация ботсада рассказала в Instagram, передает NUR.KZ.

В публикации говорится, что га территории сада расположен оранжерейно-тепличный комплекс, который состоит из оранжереи и трех теплиц. Оранжерея была построена в 1969 году - естественный износ привел к тому, что здание оранжереи находилось в аварийном состоянии, требовалась капитальная реконструкция.

"В 2020 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Затем были инициированы государственные закупки работ по реконструкции здания оранжереи Главного Ботанического сада и закуп услуги технического надзора. В 2022 году по результатам конкурса были заключены договора. К работе Подрядчик приступил в 2022 году, но ближе к концу 2022 года приостановил строительные работы, требуя увеличения сметной стоимости строительства в связи с увеличением стоимости строительных материалов", - говорится в субликации.

Институт ботаники и фитоинтродукции требовал от подрядчика исполнения условий договора и завершения работ до заморозков. Отмечается, что к решению вопроса привлекли курирующие органы, однако дело дошло до суда.

Как сообщили в Ботаническом саду, пришлось подать иск в суд о признании ТОО "Строительная компания ШАХ" недобросовестным участником государственных закупок и понуждении исполнить обязательства по завершению строительных работ и вводу объекта в эксплуатацию. Также через суд администрация намеревалась взыскать неустойку.

"На настоящий момент Институтом ботаники и фитоинтродукции были выиграны все судебные процессы, в том числе и в апелляционных инстанциях. Подрядчик так и не возобновил строительно-монтажные работы, и реконструкция так и не была завершена", - подчеркнули в публикации.

Принудительное исполнение судебных решений осложняется бездействием Подрядчика, отсутствием денежных средств на счетах компании, какого-либо недвижимого либо иного имущества, заявили в ботсаду.

30 апреля истек срок действия данного договора, а, по заявлениям администрации сада, для поиска нового подрядчика необходимо заново пройти все процедуры, согласования и объявить новый тендер - все это займет много времени.

"В связи со сложившейся критической ситуацией мы открыто заявляем, что нуждаемся в помощи и ищем спонсоров, меценатов, любые источники финансирования для завершения реконструкции оранжереи. Чтобы сохранить коллекционный фонд еще до начала строительных работ все растения были перенесены в теплицы, где выдерживается необходимый температурно-влажностный режим, кроме самых крупных растений, которые было невозможно переместить в теплицы. Оставшиеся в грунте "крупномеры" уже две зимы перезимовали под временным укрытием из тепличной пленки, обогреваемые тепловыми пушками. Но уже сейчас мы переживаем, смогут ли крупные пальмы пережить третью зиму без оранжереи. Поэтому найти источник финансирования для завершения реконструкции Оранжереи необходимо как можно скорее", - попросили о помощи в Ботаническом саду Алматы.

На официальном сайте сада говорится, что Главный Ботанический сад - особо охраняемая природная территория Республиканского значения со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.