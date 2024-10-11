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Систему "Электронного правительства" взломали? В Минцифры прокомментировали информацию

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Телефон на фоне компьютера
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Казахстане опровергли рассылаемое в мессенджерах сообщение о взломе сайта и приложения eGov, назвав его фейковым, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление МЦРИАП.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на своем сайте опровергло рассылаемое в мессенджерах сообщение о "взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile". Оно является фейковым и не соответствует действительности, добавили в Минцифры.

"Портал "Электронного правительства" и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения.

Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения, не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала "Электронного правительства" и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz", - сказано в сообщении.

Казахстанцам посоветовали по всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile обращаться на телефонный номер 1414.

Отметим, что за последние месяцы сообщение о взломе сайта и приложения eGov опровергали уже несколько раз. Так, в августе текущего года в АО "Национальные информационные технологии" заявили, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile является фейком.

В сентябре фактчекеры также опровергли данное сообщение и назвали его "старым фейком".

Также в текущем году портал "Электронного правительства" обратился к казахстанцам в связи с действиями мошенников и попросил не пересылать никому сообщения с кодами от 1414.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173297-sistemu-elektronnogo-pravitelstva-vzlomali-v-mincifry-prokommentirovali-informaciyu/

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