"Взлом сайта ЦОНов": в eGov прокомментировали рассылку из мессенджеров

В Казахстане опровергли рассылаемое в мессенджерах сообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт АО "НИТ".

В АО "Национальные информационные технологии" заявили, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile является фейком.

"Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения.

Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz", - сообщили в АО.

В НИТ добавили, что по всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер 1414.

Напомним, ранее в АО "НИТ" официально предупреждали, что казахстанцы могут столкнуться с проблемами при работе с eGov.

В июне текущего года в Казахстане перестал функционировать информационный сервис электронных обращений "e-Otinish".

На сайте АО указано, что "Национальные информационные технологии" - это крупнейшая компания на рынке информационных технологий Казахстана, которая определена оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства". АО осуществляет следующие операторские функции:

оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства", на которого возложено обеспечение функционирования закрепленной за ним информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства"; национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, осуществляющий организацию работы с администратором систем электронных паспортов с обеспечением безопасности и взаимодействия с участниками системы электронных паспортов и органами власти; оператор национальной платформы искусственного интеллекта.