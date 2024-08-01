Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Взлом сайта ЦОНов": в eGov прокомментировали рассылку из мессенджеров

Опубликовано:

Телефон на фоне компьютера
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Казахстане опровергли рассылаемое в мессенджерах сообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт АО "НИТ".

В АО "Национальные информационные технологии" заявили, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile является фейком.

"Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения.

Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz", - сообщили в АО.

В НИТ добавили, что по всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер 1414.

Напомним, ранее в АО "НИТ" официально предупреждали, что казахстанцы могут столкнуться с проблемами при работе с eGov.

В июне текущего года в Казахстане перестал функционировать информационный сервис электронных обращений "e-Otinish".

На сайте АО указано, что "Национальные информационные технологии" - это крупнейшая компания на рынке информационных технологий Казахстана, которая определена оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства". АО осуществляет следующие операторские функции:

  1. оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства", на которого возложено обеспечение функционирования закрепленной за ним информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства";
  2. национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, осуществляющий организацию работы с администратором систем электронных паспортов с обеспечением безопасности и взаимодействия с участниками системы электронных паспортов и органами власти;
  3. оператор национальной платформы искусственного интеллекта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2143219-v-kazahstane-rassylayut-audio-o-vzlome-sayta-conov-i-prilozheniya-egov-mobile/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie