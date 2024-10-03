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Казахстан накроет магнитная буря

Опубликовано:

Взрыв на Солнце
Взрыв на Солнце. Иллюстративное фото: Freepik

4-5 октября, то есть в течение пятницы и субботы, ожидается затяжная магнитная буря вследствие произошедшей вспышки на Солнце, передает сайт телеканала КТК.

Врачи предупреждают казахстанцев, что чувствительные к геомагнитным возмущениям люди, особенно с хроническими заболеваниями, в ближайшие дни могут ощутить ухудшение самочувствия.

"У нас есть электрические поля у нас в организме. И за счет этого магнитные бури могут повлиять на наш организм. То есть вот эти вот колебания магнитного поля составляют 1-2 в секунду, что как бы соответствует сердцебиению нашему. И, естественно, пациенты, которые состоят на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, они могут чувствовать эти магнитные бури. Нужно обязательно чередовать работу и отдых. То есть здесь отдых должен быть больше всего", - прокомментировала для издания заведующая отделением поликлиники № 36 города Алматы Карлыгаш Калиева.

В первую очередь магнитные бури повлияют на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердца. Около 70% инсультов случается именно в моменты геомагнитных возмущений, сообщают авторы статьи.

По предварительным оценкам, буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу. Ученые говорят, что выброса будет два. Однако успокаивают, мощными они быть не должны.

"То есть мы вот на данный момент ожидаем 4-5 октября малую и умеренную магнитную бурю в связи с тем, что на Солнце около центрального меридиана произошла вспышка, которая сопровождалась выбросом корональной массы. И скорее всего, 4 и 5 октября мы увидим влияние этого выброса на магнитосферу Земли", - сообщила старший научный сотрудник лаборатории диагностики и прогноза космической погоды Института ионосферы Ботагоз Сейфуллина.

Источник: КТК

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури — это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы.Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:

  • Сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.
  • Проблемы с контролем напряжения в электросетях.
  • Приведение в действие систем аварийного отключения электросети.
  • Сбои в работе приборов и систем.
  • Усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было.
  • Нарушения в работе космических кораблей и спутников. В марте производитель космических ракет отложил очередной старт.

Когда магнитные бури в октябре 2024?

Как отмечает центр прогнозирования космической погоды (NOAA), ожидается солнечная активность в диапазоне от низкого до умеренного уровня. Мобильное приложение для метеочувствительных людей Meteoagent прогнозирует магнитные бури в следующие даты:

  • 4–5 октября — K-Index 4 (средний).
  • 9 октября — K-Index 4 (средний).
  • 10–11 октября — K-Index 5 (сильный).
  • 21–22 октября — K-Index 3 (средний).

Пики геомагнитной активности также вероятны 6 октября и 12 октября (G1).

Влияние и рекомендации на период магнитных бурь октября

Как пишет научное подразделение Министерства внутренних дел США, один из результатов эволюции — адаптация людей к влиянию магнитного поля. Но пациенты с хроническими заболеваниями, нарушениями артериального давления и метеочувствительные люди реагируют на магнитные бури. По результатам исследования группы ученых под руководством доктора Абдуллы Алабдулгадера, у них наблюдаются следующие симптомы:

  • Изменение кровотока.
  • Сердечная аритмия.
  • Обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Участившиеся эпилептические припадки.
  • Повышенное артериальное давление.

В период мощных магнитных бурь возрастает число случаев инфаркта миокарда, вероятны головные боли, повышенная усталость и нарушения сна.

Чтобы защитить себя, откажитесь от крепкого кофе, алкоголя и энергетиков, длительных поездок за рулем автомобиля и повышенных физических нагрузок, отложите сложные переговоры и подписание важных бумаг.

Больше гуляйте пешком, высыпайтесь и отдыхайте. Ешьте легкую пищу и пейте некрепкий чай. Принимайте успокоительные лекарственные средства и препараты от повышенного давления и других сердечно-сосудистых заболеваний, предписанные лечащим врачом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169543-kazahstan-nakroet-magnitnaya-burya/

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