Начальника полиции привлекли к ответственности в Мангистау

В Мангистауской области исполняющего обязанности начальника районного отдела полиции привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приказом начальника ДП Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Так, прокуроры выявили нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия.

"Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие", - рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

В целях устранения данных нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесли представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок.

"В связи с этим в отношении руководства отдела полиции было возбуждено дисциплинарное производство", - отметили в надзорном органе.

Кроме того, после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулировали, а также изъяли четыре единицы оружия.

Ранее в Актау чиновника привлекли к административной ответственности за несвоевременное рассмотрение акта прокуратуры. Государственный служащий вину полностью признал и оплатил почти 30 тыс. тенге штрафа.

В области Ұлытау должностных лиц привлекли к ответственности за невыполнение требований прокурора. Среди нарушителей оказались несколько заместителей акимов, сами акимы и руководители двух управлений.