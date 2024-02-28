Акима Жезказгана и заместителей главы области Ұлытау привлекли к ответственности
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Должностные лица в области Ұлытау привлечены к ответственности за невыполнение требований прокурора. Среди нарушителей - несколько заместителей акимов, сами акимы и руководители двух управлений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по фактам невыполнения законных требований прокурора, неуведомления прокурора и непринятия мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора, возбудила 12 дел об административном правонарушении по ст.664, 665, 666 КоАП РК.
"По результатам их рассмотрения судом к административной ответственности привлечены два заместителя акима области Ұлытау, аким Жезказгана, и.о. акима Улытауского района, заместители акима Жезказгана и Сатпаева, руководители управлений образования и здравоохранения, а также и.о. руководителя Департамента государственных доходов по области Ұлытау", - говорится в сообщении ведомства.
На сегодня виновными лицами оплачены административные штрафы на общую сумму 1,5 млн тенге.
Добавим, что в соответствии со ст.664 КоАП РК оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление влекут штраф в размере 8 МРП.
Согласно ст.665 КоАП РК неявка по вызову прокурора, следователя, органа дознания для дачи показаний, к судебному исполнителю, судебному приставу по вопросам исполнительного производства, а равно отказ от дачи или дача заведомо ложных показаний влекут штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере 10 МРП.
А невыполнение требований прокурора, следователя, дознавателя, предъявленных на основаниях и в порядке, установленных законом, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере 50 МРП либо административный арест до пяти суток.
На основании ст.666 КоАП РК неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора о производстве государственным органом действий, требующих такого уведомления в соответствии с законодательными актами, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063472-akima-zhezkazgana-i-zamestiteley-glavy-oblasti-ulytau-privlekli-k-otvetstvennosti/