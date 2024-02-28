Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Акима Жезказгана и заместителей главы области Ұлытау привлекли к ответственности

Опубликовано:

Мужчина в костюме смотрит в окно
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Tom Merton/Getty Images

Должностные лица в области Ұлытау привлечены к ответственности за невыполнение требований прокурора. Среди нарушителей - несколько заместителей акимов, сами акимы и руководители двух управлений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по фактам невыполнения законных требований прокурора, неуведомления прокурора и непринятия мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора, возбудила 12 дел об административном правонарушении по ст.664, 665, 666 КоАП РК.

"По результатам их рассмотрения судом к административной ответственности привлечены два заместителя акима области Ұлытау, аким Жезказгана, и.о. акима Улытауского района, заместители акима Жезказгана и Сатпаева, руководители управлений образования и здравоохранения, а также и.о. руководителя Департамента государственных доходов по области Ұлытау", - говорится в сообщении ведомства.

На сегодня виновными лицами оплачены административные штрафы на общую сумму 1,5 млн тенге.

Добавим, что в соответствии со ст.664 КоАП РК оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление влекут штраф в размере 8 МРП.

Согласно ст.665 КоАП РК неявка по вызову прокурора, следователя, органа дознания для дачи показаний, к судебному исполнителю, судебному приставу по вопросам исполнительного производства, а равно отказ от дачи или дача заведомо ложных показаний влекут штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере 10 МРП.

А невыполнение требований прокурора, следователя, дознавателя, предъявленных на основаниях и в порядке, установленных законом, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере 50 МРП либо административный арест до пяти суток.

На основании ст.666 КоАП РК неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора о производстве государственным органом действий, требующих такого уведомления в соответствии с законодательными актами, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063472-akima-zhezkazgana-i-zamestiteley-glavy-oblasti-ulytau-privlekli-k-otvetstvennosti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.